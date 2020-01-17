Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Рублёв — Оже-Альяссим на турнире в Аделаиде
Сегодня, 17 января, состоится второй полуфинальный матч на турнире в Аделаиде (Австралия), в котором россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Начало игры запланировано на 12:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Рублёв — Оже-Альяссим в Аделаиде.
По личным встречам впереди уроженец Москвы — 1-0. Единственный раз теннисисты сыграли на турнире в Умаге (Хорватия) в июле 2018 года. Тогда Рублёв одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Победитель этого матча в финале сразится с Ллойдом Джорджом Харрисом из ЮАР.
На минувшей неделе Рублёв завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).
Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе
В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!
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