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Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Рублёв — Оже-Альяссим на турнире в Аделаиде

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Рублёв — Оже-Альяссим на турнире в Аделаиде
Теннис / ATP 0

Сегодня, 17 января, состоится второй полуфинальный матч на турнире в Аделаиде (Австралия), в котором россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Начало игры запланировано на 12:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Рублёв — Оже-Альяссим в Аделаиде.

По личным встречам впереди уроженец Москвы — 1-0. Единственный раз теннисисты сыграли на турнире в Умаге (Хорватия) в июле 2018 года. Тогда Рублёв одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Победитель этого матча в финале сразится с Ллойдом Джорджом Харрисом из ЮАР.

На минувшей неделе Рублёв завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).

Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе
В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!
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