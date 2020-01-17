Джокович объяснил, почему Надаль показал ему средний палец во время игры
Во время благотворительного матча между командами американки Серены Уильямс и датчанки Каролины Возняцки в Мельбурне произошёл забавный инцидент, сообщает Daily Express. Испанец Рафаэль Надаль, игравший в паре с сербом Новаком Джоковичем, перед подачей напарника показал ему средний палец.
После игры бывший теннисист Тодд Вудбридж обратился к Джоковичу со словами: «Надаль давно хотел это сделать, учитывая ваши результаты на харде и то, что ты победил его на прошлой неделе».
Джокович засмеялся и объяснил жест испанца: «Думаю, ты много играл в паре и понимаешь, что сигналы, которые ты даёшь партнёру, получаются сами собой. Это просто означает, что тебе нужно подавать в тело соперника. Но жест и правда выглядит ужасно».
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