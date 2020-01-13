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Джокович назвал фаворитов Australian Open

Джокович назвал фаворитов Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 20 января.

«Думаю, явного фаворита нет. Конечно, есть Федерер, Надаль, я. Нас благодаря опыту, рейтингу и всему остальному, вероятно, назовут тройкой главных фаворитов. Но есть Медведев, Циципас, Тим. Они демонстрируют великолепный теннис и стали опытнее, играя на большой арене. Они могут на равных сражаться с лучшими игроками мира и побеждать их.

Продолжаются разговоры о том, что игрок из нового поколения выиграет турнир «Большого шлема». Кажется, это действительно случится. Но, надеюсь, не в этом году. Посмотрим», — цитирует Джоковича Sky Sports.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open.

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