Джокович назвал фаворитов Australian Open
16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 20 января.
«Думаю, явного фаворита нет. Конечно, есть Федерер, Надаль, я. Нас благодаря опыту, рейтингу и всему остальному, вероятно, назовут тройкой главных фаворитов. Но есть Медведев, Циципас, Тим. Они демонстрируют великолепный теннис и стали опытнее, играя на большой арене. Они могут на равных сражаться с лучшими игроками мира и побеждать их.
Продолжаются разговоры о том, что игрок из нового поколения выиграет турнир «Большого шлема». Кажется, это действительно случится. Но, надеюсь, не в этом году. Посмотрим», — цитирует Джоковича Sky Sports.
Джокович является действующим чемпионом Australian Open.
Определились соперники россиян в квалификации Australian Open
Россия повержена в полуфинале ATP Cup. Но Джокович долго хвалил Медведева
Новак не позволил Даниилу обыграть себя в третий раз подряд и принёс Сербии победу.
Читайте также
- 13 января 2020
-
13:17
-
12:27
-
11:45
-
11:35
-
10:24
-
09:26
-
08:27
-
08:21
-
07:07
-
05:39
-
00:22
- 12 января 2020
-
23:26
-
18:15
-
17:07
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
13:22
-
13:07
-
12:49
-
12:23
-
11:38
-
11:33
-
10:56
-
10:17
-
10:06
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
05:08
-
00:45
- 11 января 2020
-
22:54
-
21:00
Партнерский контент