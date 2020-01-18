Россиянин Донской не смог пробиться в основную сетку Australian Open

Россиянин Евгений Донской финале квалификации Australian Open 2020 проиграл представителю Египта Мохамеду Сафвату со счётом 5:7, 4:6 и не смог пробиться в основную сетку турнира. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.



Донской 10 раз подал навылет и не допустил двойных ошибок. При этом не смог реализовать свои брейк-пойнты (0 из 5). Его соперник выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.



Матчи основного раунда Открытого чемпионата Австралии стартуют 20 января. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв вошли в число сеяных на турнире. Сетка Australian Open 2020 доступна на «Чемпионате».



Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл испанца Рафаэля Надаля.