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Россиянин Донской не смог пробиться в основную сетку Australian Open

Россиянин Донской не смог пробиться в основную сетку Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Россиянин Евгений Донской финале квалификации Australian Open 2020 проиграл представителю Египта Мохамеду Сафвату со счётом 5:7, 4:6 и не смог пробиться в основную сетку турнира. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Донской 10 раз подал навылет и не допустил двойных ошибок. При этом не смог реализовать свои брейк-пойнты (0 из 5). Его соперник выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Матчи основного раунда Открытого чемпионата Австралии стартуют 20 января. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв вошли в число сеяных на турнире. Сетка Australian Open 2020 доступна на «Чемпионате».

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл испанца Рафаэля Надаля.

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