Осака: раньше про мои неудачи не писали статьи. Теперь каждое поражение — новость
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, где ей предстоит защитить титул.
«До победы в Индиан-Уэллсе в 2018 году про мои неудачи не писали статьи. Теперь каждое поражение — новость. Было сложно к этому привыкнуть.
Прошлый год оказался самым трудным в жизни. Надеюсь, дальше станет легче. Надо просто бороться в каждом матче, а там будет видно.
В минувшем сезоне я была молодой. Хотела всё время выигрывать. Теперь ценю каждую победу. Знаю, как тяжело они даются", — приводит слова Осаки ESPN.
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 20 января. Осака в первом круге встретится с чешкой Мари Боузковой. Женский турнир завершится 1 февраля.
Сейчас Осака — третья ракетка мира.
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