Осака: я вообще не общаюсь с людьми — только издалека смотрю

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как общается с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

«Я вообще не общаюсь с людьми — только издалека смотрю. Когда нужно поговорить с Сереной, то начинает первой она. А я удивляюсь, что она заговорила, и не отвечаю. Пытаюсь набраться смелости.

Я восхищаюсь ей. На US Open произошла та история, но она всегда очень добра ко мне», — цитирует Осаку The Telegraph.

Напомним, Осака является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. На Australian Open 2020 в первом круге она сыграет с чешкой Мари Боузковой, а С. Уильямс встретится с представительницей России Анастасией Потаповой. Матчи основной сетки турнира начнутся 20 января.