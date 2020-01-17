Осака: я вообще не общаюсь с людьми — только издалека смотрю
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как общается с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.
«Я вообще не общаюсь с людьми — только издалека смотрю. Когда нужно поговорить с Сереной, то начинает первой она. А я удивляюсь, что она заговорила, и не отвечаю. Пытаюсь набраться смелости.
Я восхищаюсь ей. На US Open произошла та история, но она всегда очень добра ко мне», — цитирует Осаку The Telegraph.
Напомним, Осака является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. На Australian Open 2020 в первом круге она сыграет с чешкой Мари Боузковой, а С. Уильямс встретится с представительницей России Анастасией Потаповой. Матчи основной сетки турнира начнутся 20 января.
«Я и моя мама». Осака опубликовала совместное фото с Сереной Уильямс
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