Барти обыграла Ястремскую и стала победительницей турнира в Аделаиде
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей домашнего турнира в Аделаиде. В финале соревнований она со счётом 6:2, 7:5 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Поединок продолжался 1 час 25 минут.
Барти в ходе матча выполнила 4 эйса и допустила две двойные ошибки. При этом австралийка реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Ястремская 4 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Украинка реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Напомним, в первом раунде Australian Open Барти, посеянная под первым номером, сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко. Соревнования стартуют 20 января. Сетка Открытого чемпионата Австралии доступна на «Чемпионате».
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