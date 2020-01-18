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Барти обыграла Ястремскую и стала победительницей турнира в Аделаиде

Барти обыграла Ястремскую и стала победительницей турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей домашнего турнира в Аделаиде. В финале соревнований она со счётом 6:2, 7:5 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Барти в ходе матча выполнила 4 эйса и допустила две двойные ошибки. При этом австралийка реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Ястремская 4 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Украинка реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Напомним, в первом раунде Australian Open Барти, посеянная под первым номером, сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко. Соревнования стартуют 20 января. Сетка Открытого чемпионата Австралии доступна на «Чемпионате».

Аделаида (ж). Финал
18 января 2020, суббота. 09:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Даяна Ястремская
24
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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