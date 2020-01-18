Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: переживаю за тех, кто сейчас на пожарах, а мы просто отыграем матчи

Федерер: переживаю за тех, кто сейчас на пожарах, а мы просто отыграем матчи
Теннис / Australian Open 2020 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал проблему с лесными пожарами в Австралии. Он отметил, что это не должно стать проблемой для игры в теннис.

«Организаторы передали нам информацию, когда безопасно играть, и прочие нюансы. По-моему, на Australian Open качество воздуха не будет плохим, всё должно быть нормально. На здоровье игроков это тоже не скажется, так как мы пробудем в Австралии всего две недели. За себя не переживаю, больше за тех, кто сейчас на пожарах. Мы же можем весь день сидеть в помещении, быстро сыграть и снова вернуться.

Может быть, нам слишком поздно всё разъяснили. Руководство должно поддерживать обратную связь с медиа, болельщиками, игроками. Ведь мы слышим, что находиться на улице опасно, не надо выпускать домашних животных, не надо открывать окна. А в это время игроков вызывают на корты. И все видят дымку, которая выглядит не очень хорошо. Но, думаю, всё будет нормально.

Понимаю, могут быть недовольные, ситуация далека от идеальной. Кто-то будет жаловаться. Но дым — это новая проблема, с которой нужно разобраться», — сказал Федерер во время пресс-конференции.

10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое
В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020