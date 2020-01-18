Ольховский: уверенность очень многое дала Рублёву. Он набрал сумасшедшую форму

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва на соревнованиях в Аделаиде (Австралия). Уроженец Москвы выиграл второй турнир подряд.

«Сегодняшний результат подтверждает амбиции Рублёва. Ещё в прошлом году, когда он стал показывать хорошие результаты, у него появилась уверенность. Уверенность очень многое дала Рублёву. Он уже выиграл два турнира и мощно провёл Кубок Дэвиса в Мадриде.

Рублёва должно хватить ещё на две недели. Он готов показывать результат, игра это подтверждает. Рублёв набрал сумасшедшую форму, выиграл финал меньше чем за час. Вполне вероятно, что у него получится играть во встрече меньше пяти сетов. Опять же, Андрей — сеяный по сетке, соперники у него более-менее нормальные. Почему бы и не претендовать на серьёзный результат?» — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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