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Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Александрова — четвёртая

Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Александрова — четвёртая
Теннис / Australian Open 2020 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 20 января австралийка Эшли Барти поднялась на первую строчку, представительница Казахстана Елена Рыбакина — на третью, китаянка Чжан Шуай — на пятую, украинка Даяна Ястремская — на шестую, американка Даниэль Коллинз — на восьмую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на четвёртую позицию.

Чемпионская гонка WTA. 20 января
1 (655). Эшли Барти (Австралия) — 471.
2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.
3 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 460.
4 (2). Екатерина Александрова (Россия) — 440.
5 (12). Чжан Шуай (Китай) — 350.
6 (655). Даяна Ястремская (Украина) — 306.
7 (3). Мэдисон Кис (США) — 305.
8 (24). Даниэль Коллинз (США) — 295.
9 (4). Серена Уильямс (США) — 280.
10 (5). Ана Богдан (Румыния) — 230.
11 (117). Арина Соболенко (Беларусь) — 215.
12 (6). Виталия Дьяченко (Россия) — 205.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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