Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Александрова — четвёртая

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 20 января австралийка Эшли Барти поднялась на первую строчку, представительница Казахстана Елена Рыбакина — на третью, китаянка Чжан Шуай — на пятую, украинка Даяна Ястремская — на шестую, американка Даниэль Коллинз — на восьмую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на четвёртую позицию.



Чемпионская гонка WTA. 20 января

1 (655). Эшли Барти (Австралия) — 471.

2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.

3 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 460.

4 (2). Екатерина Александрова (Россия) — 440.

5 (12). Чжан Шуай (Китай) — 350.

6 (655). Даяна Ястремская (Украина) — 306.

7 (3). Мэдисон Кис (США) — 305.

8 (24). Даниэль Коллинз (США) — 295.

9 (4). Серена Уильямс (США) — 280.

10 (5). Ана Богдан (Румыния) — 230.

11 (117). Арина Соболенко (Беларусь) — 215.

12 (6). Виталия Дьяченко (Россия) — 205.

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