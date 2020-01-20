Федерер установил рекорд на Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер установил рекорд по количеству выступлений в Открытом чемпионате Австралии. Стартовавший турнир стал для 38-летнего теннисиста 21-м в карьере. Ранее он делил этот рекорд с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом (20).

В первом круге Роджер обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Следующим соперником швейцарца будет победитель встречи Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия). Федерер выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является Новак Джокович. Он рекордсмен по количеству титулов, завоёванных на кортах Мельбурна (7).