Шарапова проиграла в первом круге на третьем турнире «Большого шлема» подряд
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. Таким образом бывшая первая ракетка мира на трёх мэйджорах подряд проиграла в стартовом раунде.
В первом круге Уимблдона-2019 Шарапова снялась в ходе матча с француженкой Полин Пармантье при счёте 6:4, 6:7 (4:7), 0:5. В стартовом раунде Открытого чемпионата США россиянка потерпела разгромное поражение в поединке с американкой Сереной Уильямс — 1:6, 1:6.
В рейтинге WTA Шарапова занимает 145-ю строчку. Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.
Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Australian Open
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