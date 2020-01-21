Шарапова проиграла в первом круге на третьем турнире «Большого шлема» подряд

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. Таким образом бывшая первая ракетка мира на трёх мэйджорах подряд проиграла в стартовом раунде.

В первом круге Уимблдона-2019 Шарапова снялась в ходе матча с француженкой Полин Пармантье при счёте 6:4, 6:7 (4:7), 0:5. В стартовом раунде Открытого чемпионата США россиянка потерпела разгромное поражение в поединке с американкой Сереной Уильямс — 1:6, 1:6.

В рейтинге WTA Шарапова занимает 145-ю строчку. Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.