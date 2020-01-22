Кудерметова уступила Соррибес-Тормо и не вышла во второй круг Australian Open 2020
Россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), уступив представительнице Испании Саре Саррибес-Тормо (91-е место рейтинга WTA) со счётом 1:2 (6:2, 1:6, 1:6).
Вероника три раза подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.
В 1/32 финала Australian Open испанка встретится с эстонской теннисисткой Аннет Контавейт.
Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.
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