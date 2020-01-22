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Кудерметова уступила Соррибес-Тормо и не вышла во второй круг Australian Open 2020

Кудерметова уступила Соррибес-Тормо и не вышла во второй круг Australian Open 2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), уступив представительнице Испании Саре Саррибес-Тормо (91-е место рейтинга WTA) со счётом 1:2 (6:2, 1:6, 1:6).

Вероника три раза подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

В 1/32 финала Australian Open испанка встретится с эстонской теннисисткой Аннет Контавейт.

Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1-й круг
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Сара Соррибес-Тормо
91
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		1 1
         
Вероника Кудерметова
40
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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