Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Около 20 греческих болельщиков выгнали с Australian Open. Они назвали это расизмом

Около 20 греческих болельщиков выгнали с Australian Open. Они назвали это расизмом
Теннис / Australian Open 2020 0

Около 20 греческих болельщиков выгнали с Открытого чемпионата Австралии за неподобающее поведение, сообщает FOX Sports Australia. Это случилось после матча второго круга между представительницей Греции Марией Саккари и японкой Нао Хибино.

Полиция сообщает, что «группа людей получила многочисленные предупреждения в ходе матча на корте номер 8 от судьи, охраны и полиции. После игры этих лиц попросили покинуть турнир».

Болельщики выразили недовольство решением полиции и назвали произошедшее «расизмом».

«Это расизм. Мы радовались победе и праздновали, как обычно, но люди решили, что это чересчур. Но мы же просто праздновали и поддержали соотечественницу», — сказал один из болельщиков.

Саккари победила Хибино со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Миллман — о болельщиках на Australian Open: чем они пьянее, тем лучше
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020