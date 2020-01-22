Около 20 греческих болельщиков выгнали с Australian Open. Они назвали это расизмом

Около 20 греческих болельщиков выгнали с Открытого чемпионата Австралии за неподобающее поведение, сообщает FOX Sports Australia. Это случилось после матча второго круга между представительницей Греции Марией Саккари и японкой Нао Хибино.

Полиция сообщает, что «группа людей получила многочисленные предупреждения в ходе матча на корте номер 8 от судьи, охраны и полиции. После игры этих лиц попросили покинуть турнир».

Болельщики выразили недовольство решением полиции и назвали произошедшее «расизмом».

«Это расизм. Мы радовались победе и праздновали, как обычно, но люди решили, что это чересчур. Но мы же просто праздновали и поддержали соотечественницу», — сказал один из болельщиков.

Саккари победила Хибино со счётом 7:6 (7:4), 6:4.