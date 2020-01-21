Миллман — о болельщиках на Australian Open: чем они пьянее, тем лучше

Австралийский теннисист Джон Миллман, обыгравший в первом круге Australian Open француза Уго Умбера со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 7:5, отметил поддержку болельщиков.

«Я обожаю поддержку, которую здесь получаю. Мне нравится играть на этом корте. С ним у меня связаны отличные воспоминания. Чем громче зрители, чем они пьянее, тем лучше.

Вообще, я не призываю вас кутить, не надо меня цитировать в этом контексте. Но я обожаю этих зрителей. Они делают матчи более памятными и стоящими", — приводит слова Миллмана Fox Sports Australia.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Миллман поспорит с поляком Хубертом Хуркачем. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

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