Миллман — о болельщиках на Australian Open: чем они пьянее, тем лучше
Австралийский теннисист Джон Миллман, обыгравший в первом круге Australian Open француза Уго Умбера со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 7:5, отметил поддержку болельщиков.
«Я обожаю поддержку, которую здесь получаю. Мне нравится играть на этом корте. С ним у меня связаны отличные воспоминания. Чем громче зрители, чем они пьянее, тем лучше.
Вообще, я не призываю вас кутить, не надо меня цитировать в этом контексте. Но я обожаю этих зрителей. Они делают матчи более памятными и стоящими", — приводит слова Миллмана Fox Sports Australia.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Миллман поспорит с поляком Хубертом Хуркачем. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.
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А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.
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