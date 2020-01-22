Медведев — о совете, как выиграть Australian Open: мы живём не в сказке

Российский теннисист Даниил Медведев обыгравший в первом круге Открытого чемпионата Австралии представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, рассказал, что не делал поблажек сопернику из-за его прошедшего дня рождения.
«Я видел в „Инстаграме“, что ATP-тур его поздравлял с днём рождения, но в теннисе в день рождения никто поблажек давать не будет. Я, допустим, знаю, что если я собираюсь каждый год играть на турнире в Роттердаме, то день рождения у меня будет там. Так уже три года подряд. Конечно, я о дне рожденья знал, но поблажек давать не хотел.
Подавал я действительно очень плохо, много давал ему шансов брейкануть себя. Понятное дело, что в следующих раундах надо прибавлять в подаче, иначе будет тяжело. В любом случае рад, что победил. Потом буду думать, что делать с подачей", — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Даниил также ответил на вопрос, давал ли Марат Сафин ему совет, как выиграть Australian Open.
«Действительного совета о том, как выиграть Australian Open, никто дать не может. Мы живём не в сказке. Конечно, он много подсказывал на ATP Cup, не конкретно по Australian Open, а по карьере или конкретным розыгрышам. Видно, что много ожиданий, но я знаю, что просто буду всё делать, что от меня зависит. Буду выкладываться до конца, и посмотрим, какой будет результат», — сказал Медведев.
Видео доступно на «Чемпионате».
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