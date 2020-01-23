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Кузнецова взяла всего четыре гейма в матче с Джорджи на Australian Open

Кузнецова взяла всего четыре гейма в матче с Джорджи на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, активно выиграла 10 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету Камилы 1 эйс, 27 виннеров и 14 неточностей.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джорджи поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под 17-м номером.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.

Australian Open. Женщины. Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 11:10 МСК
Светлана Кузнецова
53
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Камила Джорджи
102
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 11:00 МСК
Хэрриет Дарт
173
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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