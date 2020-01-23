Кузнецова взяла всего четыре гейма в матче с Джорджи на Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.



Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, активно выиграла 10 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету Камилы 1 эйс, 27 виннеров и 14 неточностей.



За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джорджи поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под 17-м номером.



Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.

Australian Open. Женщины. Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:4.