Кузнецова взяла всего четыре гейма в матче с Джорджи на Australian Open
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, активно выиграла 10 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету Камилы 1 эйс, 27 виннеров и 14 неточностей.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джорджи поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под 17-м номером.
Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака.
Australian Open. Женщины. Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:4.
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 11:10 МСК
53
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
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102
Камила Джорджи
К. Джорджи
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