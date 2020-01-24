Кирьос поделился ожиданиями от матча с Хачановым на Australian Open
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об ожиданиях от матча третьего круга Australian Open с россиянином Кареном Хачановым.
«Играть с ним нелегко. У него мощная подача, сильный удар с форхенда. Он стремится диктовать условия. Очень агрессивный игрок», — приводит слова Кирьоса Reuters.
Во втором раунде россиянин, посеянный под 16-м номером, за 4 часа 34 минуты обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Кирьос (23) победил француза Жиля Симона со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 7:5. Встреча Хачанова с Кирьосом состоится завтра, 25 января.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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