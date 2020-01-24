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Шестая ракетка мира Циципас проиграл Раоничу и не смог выйти в 1/8 финала Australian Open

Шестая ракетка мира Циципас проиграл Раоничу и не смог выйти в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Греческому теннисисту Стефаносу Циципасу не удалось пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Уроженец Афин в трёх сетах уступил канадцу Милошу Раоничу со счётом 5:7, 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты.

В активе Циципаса 9 эйсов, 3 ошибки на подаче и ни одного брейка. Его визави 19 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Раонич поборется с хорватом Марином Чиличем.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Мужчины. Australian Open. Третий круг

Гидо Пелья (Аргентина, 22) — Фабио Фоньини (Италия, 12) — 6:7 (0:7), 2:6, 3:6
Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3
Теннис Сандгрен (США) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 11:00 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 6 2    
7 		6 7 7    
             
Милош Раонич
35
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 11:45 МСК
Гидо Пелья
25
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 3    
7 7 		6 6    
             
Фабио Фоньини
12
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 07:00 МСК
Марин Чилич
39
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 6 5 6
7 7 		4 0 7 3
             
Роберто Баутиста-Агут
9
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 09:35 МСК
Теннис Сандгрен
100
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		4 4    
             
Сэм Куэрри
45
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
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