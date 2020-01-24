Шестая ракетка мира Циципас проиграл Раоничу и не смог выйти в 1/8 финала Australian Open

Греческому теннисисту Стефаносу Циципасу не удалось пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Уроженец Афин в трёх сетах уступил канадцу Милошу Раоничу со счётом 5:7, 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты.
В активе Циципаса 9 эйсов, 3 ошибки на подаче и ни одного брейка. Его визави 19 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал Раонич поборется с хорватом Марином Чиличем.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
Мужчины. Australian Open. Третий круг
Гидо Пелья (Аргентина, 22) — Фабио Фоньини (Италия, 12) — 6:7 (0:7), 2:6, 3:6
Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3
Теннис Сандгрен (США) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:4, 6:4.
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