Шестая ракетка мира Циципас проиграл Раоничу и не смог выйти в 1/8 финала Australian Open

Греческому теннисисту Стефаносу Циципасу не удалось пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Уроженец Афин в трёх сетах уступил канадцу Милошу Раоничу со счётом 5:7, 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты.

В активе Циципаса 9 эйсов, 3 ошибки на подаче и ни одного брейка. Его визави 19 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Раонич поборется с хорватом Марином Чиличем.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Мужчины. Australian Open. Третий круг

Гидо Пелья (Аргентина, 22) — Фабио Фоньини (Италия, 12) — 6:7 (0:7), 2:6, 3:6

Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3

Теннис Сандгрен (США) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:4, 6:4.