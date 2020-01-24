Федерер за 4 часа 3 минуты одолел Миллмана в третьем круге Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в четвёртый круг, одолев хозяина кортов Джона Миллмана со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 3 минуты.
Бывшая первая ракетка мира 16 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 82 невынужденные ошибки. На счету Джона, занимающего 47-ю строчку в рейтинге ATP, 11 эйсов, 40 виннеров и 48 неточностей.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.
Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
- 24 января 2020
-
16:50
-
14:58
-
14:52
-
14:22
-
14:06
-
13:23
-
12:43
-
12:33
-
12:25
-
12:07
-
11:55
-
11:20
-
11:02
-
10:30
-
10:12
-
09:50
-
09:23
-
09:03
-
08:46
-
08:01
-
07:43
-
07:28
-
00:24
-
00:22
- 23 января 2020
-
23:42
-
23:19
-
22:27
-
21:09
-
20:14
-
16:51
-
16:41
-
16:20
-
15:59
-
15:27
-
15:20