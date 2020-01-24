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Федерер за 4 часа 3 минуты одолел Миллмана в третьем круге Australian Open

Федерер за 4 часа 3 минуты одолел Миллмана в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в четвёртый круг, одолев хозяина кортов Джона Миллмана со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 3 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 16 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 82 невынужденные ошибки. На счету Джона, занимающего 47-ю строчку в рейтинге ATP, 11 эйсов, 40 виннеров и 48 неточностей.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 12:30 МСК
Джон Миллман
47
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 4 6 6 8
4 		7 7 6 4 7 10
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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