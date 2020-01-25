Павлюченкова: впервые победить Каролину Плишкову — это фантастика

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от матча третьего круга Austraian Open с чешкой Каролиной Плишковой, в котором ей удалось одержать победу со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

«Не знаю, что сказать. Ещё не отошла от матча. По-прежнему сосредоточена на следующем моменте. Впервые победить Каролину — это фантастика. Мне нравится играть в Австралии. С этой страной у меня связаны хорошие воспоминания», — сказала Павлюченкова на корте после матча.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с немкой Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла итальянку Камилу Джорджи.

В 2019 году Australian Open выиграла Наоми Осака. В этом сезоне японка не смогла защитить титул, проиграв в третьем круге 15-летней американке Кори Гауфф.