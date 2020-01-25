Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев победил Вердаско и сыграет с Рублёвым в четвёртом круге Australian Open

Зверев победил Вердаско и сыграет с Рублёвым в четвёртом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:2, 6:4 обыграл испанца Фернандо Вердаско и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

Зверев 15 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. При этом он смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Испанец выполнил 3 эйса и допустил две двойные ошибки. Вердаско лишь один раз за матч смог взять гейм на подаче соперника – 1 брейк-пойнт из 5.

В 1/8 финала Australian Open Зверев сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл бельгийца Давида Гоффена — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 11:00 МСК
Фернандо Вердаско
51
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 4    
6 		6 6    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020