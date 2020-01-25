Зверев победил Вердаско и сыграет с Рублёвым в четвёртом круге Australian Open

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:2, 6:4 обыграл испанца Фернандо Вердаско и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.



Зверев 15 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. При этом он смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Испанец выполнил 3 эйса и допустил две двойные ошибки. Вердаско лишь один раз за матч смог взять гейм на подаче соперника – 1 брейк-пойнт из 5.

В 1/8 финала Australian Open Зверев сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл бельгийца Давида Гоффена — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.