Рублёв рассказал, что в матче с Гоффеном ему помог позитивный настрой

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что позитивный психологический настрой помог ему переиграть бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
«С моей уверенностью всё в порядке, но иногда дело не в ней. Сегодня я подавал не так удачно, как в матче второго круга, это давило на меня психологически. И тут важно было правильно отреагировать, концентрироваться только на позитиве и отметать негатив. В теннисе это самое главное.
В первых двух сетах я подарил много розыгрышей Гоффену на его подаче. В какой-то момент мне пришлось сказать себе: «Ок. Пускай у него идёт игра, и он сегодня лучше. Но я не могу это принять. Мне нужно не проявлять эмоций, а продолжать бороться и оставаться в позитивном настроении. Может случиться, что я смогу перевернуть игру», — приводит слова Рублёва сайт ATP.
Рублёв обыграл Гоффена со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4), в 1/8 финала он встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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