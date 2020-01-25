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Тарпищев: Медведев может выиграть Australian Open

Тарпищев: Медведев может выиграть Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил перспективы Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2020.

«Медведев не идеально прошёл подготовительный период. К тому же у него был очень напряжённый предыдущий сезон. Но по классу игры он сейчас смотрится сильнее всех из наших теннисистов. Тяжело гадать, как сложится для него вторая неделя турнира, но при определённом стечении обстоятельств Медведев может выиграть Australian Open», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, 23-летний россиянин уже пробился в четвёртый раунд соревнований. Его следующим соперником станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка. Ранее теннисисты играли друг с другом дважды, и оба поединка завершились победами россиянина.

В случае победы над Вавринкой Медведев впервые в карьере выйдет в 1/8 финала Australian Open.

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