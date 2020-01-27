Видеообзор поражения Медведева в четвёртом круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв представителю Швейцарии Стэну Вавринке (15) со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 25 минут.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вавринка поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия, 17) — Александр Зверев (Германия, 7). Australian Open завершится 2 февраля.



Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В прошлом году Медведев также дошёл до четвёртого круга соревнований в Мельбурне, где проиграл будущему чемпиону со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open