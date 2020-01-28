Барти: люблю испытывать себя в матчах с Квитовой

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала о победе над чешской теннисисткой Петрой Квитовой в четвертьфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
«Я люблю испытывать себя в матчах с Петрой. Игра с ней пробуждает во мне всё самое лучшее. Сегодня она была во всеоружии. Первый сет мог сложиться совершенно иначе. Я старалась всегда быть на шаг впереди, если это возможно. Я рада, что мне удалось отыграть сет-пойнт и сразу же набрать ход во втором сете несколькими быстрыми брейками.
С Петрой нужно играть до последнего очка. Она отличный соперник. Она возвращается в игру вновь и вновь. Нужно быть готовым бороться за каждое очко, другого подхода нет», – цитирует Барти официальный сайт WTA.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Барти встретится с американкой Софьей Кенин.
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