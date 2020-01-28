Федерер отыграл 7 матчболов в четвёртом сете поединка с Сандгреном на Australian Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, с огромным трудом выиграл четвёртый сет четвертьфинального матча с 100-й ракеткой мира, представителем США Теннисом Сандгреном — 7:6 (10:8).

В первой партии бывшая первая ракетка мира оказался сильнее — 6:3, вторую и третью проиграл с одинаковым счётом 2:6. В четвёртом сете у Сандгрена было семь матчболов, но Федерер сумел их отыграть.

Победитель этого поединка за выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года поспорит либо с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем (2), либо с канадцем Милошем Раоничем (32). Турнир завершится 2 февраля.