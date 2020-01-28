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Федерер: после такого счастливого спасения можно играть без особых ожиданий

Федерер: после такого счастливого спасения можно играть без особых ожиданий
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником будет либо серб Новак Джокович, либо канадец Милош Раонич.

«Приятно видеть, что Милош вернулся и играет хорошо. Он напоминает всем, что заслуживает права высоко находиться в рейтинге. Я рад за него.

Новак — чемпион, особенно здесь, в Австралии. У нас были эпические матчи в прошлом. Вне зависимости от того, кто будет моим соперником, мне нужно будет сыграть лучше, чем сегодня.

Сетка не становится проще. Но впереди у меня два дня, когда можно ничего не делать. После такого счастливого спасения можно играть без особых ожиданий, потому что ты знаешь, что мог бы уже кататься на лыжах в Швейцарии. Нужно постараться использовать момент по максимуму", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

В четвертьфинале Роджер одолел американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Федерер отыграл семь матчболов.

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