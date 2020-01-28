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Видеообзор победы Федерера, отыгравшего семь матчболов в четвертьфинале Australian Open

Видеообзор победы Федерера, отыгравшего семь матчболов в четвертьфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в полуфинал, одолев 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 31 минуту. В четвёртой партии уроженец Базеля отыграл семь матчболов.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 38-летний швейцарец поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада, 32).

Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира Джокович. Турнир в Мельбурне завершится 2 февраля.

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