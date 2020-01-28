Надаль: Кирьос может быть одним из лучших теннисистов мира

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, обыгравший австралийца Ника Кирьоса в четвёртом круге Australian Open со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), после матча похвалил соперника.
«Когда он хочет играть в теннис, когда он сосредоточен на том, что делает, то является очень важным игроком для нашего вида спорта. У него большой талант. Он один из тех игроков, которые могут быть очень интересны зрителям. Я видел почти каждый матч с его участием на этом турнире. У него был прекрасный позитивный настрой.
По уровню таланта он может быть одним из лучших в мире, без сомнений. У него отличные шансы бороться за победу на каждом турнире», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Надаль поспорит с австрийцем Домиником Тимом.
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