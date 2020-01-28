Александрова сыграет за сборную России в матче с Румынией

Сегодня, 28 января, в Международную федерацию тенниса (ITF) была подана заявка сборной России на матч Кубка Федерации со сборной Румынии, сообщает официальный сайт ФТР.

Теннис. Кубок Федерации. Сборная России: Екатерина Александрова (28-я в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Капитан – Игорь Андреев.

Матч состоится 7-8 февраля в городе Клуж-Напока (Румыния). Встреча станет третьей за всю историю участия обеих сборных в Кубке Федерации. Последняя встреча состоялась в Праге (Чехия) в 1986 году, сборная СССР выиграла со счётом 3:0. Первая встреча прошла в 1978 году в Мельбурне (Австралия). Сборная СССР в четвертьфинале Мировой группы также одержала победу со счётом 3:0.