Видеообзор победы Джоковича в четвертьфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Канады Милоша Раонича (32) со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года 32-летний уроженец Белграда поспорит с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером (3), который одолел американца Тенниса Сандгрена — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.



Australian Open 2020 завершится 2 февраля. Джокович является действующим чемпионом соревнований в Мельбурне. В прошлогоднем финале он победил испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3.