Мугуруса прокомментировала победу над Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open-2020

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 5:7, 3:6.
«Я определённо приспособилась к обстоятельствам. Иногда не чувствуешь себя хорошо, но борешься и остаёшься в игре. Первый сет был очень тяжёлым, думаю, он длился около часа. Это был очень важный сет, и я рада, что выиграла его», — приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.
За выход в финал турнира Мугуруса сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своём четвертьфинальном матче разгромила представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.
Australian Open-2020 проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.
- 29 января 2020
-
09:43
-
09:29
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:29
-
08:26
-
06:16
-
04:12
-
00:49
-
00:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:40
-
22:19
-
20:57
-
20:50
-
20:20
-
20:10
-
19:33
-
18:48
-
18:38
-
17:40
-
17:32
-
16:48
-
16:36
-
16:36
-
16:16
-
16:09
-
16:01
-
15:26
-
15:04
-
15:00
-
14:39