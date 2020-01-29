Мугуруса прокомментировала победу над Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open-2020

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 5:7, 3:6.

«Я определённо приспособилась к обстоятельствам. Иногда не чувствуешь себя хорошо, но борешься и остаёшься в игре. Первый сет был очень тяжёлым, думаю, он длился около часа. Это был очень важный сет, и я рада, что выиграла его», — приводит слова Мугурусы официальный сайт Australian Open.

За выход в финал турнира Мугуруса сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своём четвертьфинальном матче разгромила представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Australian Open-2020 проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.