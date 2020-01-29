Халеп: пойду по магазинам. Сегодня больше никакого тенниса

Румынка Симона Халеп прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она разгромила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:1.
«Для меня большое удовольствие играть в Австралии. Я рада, что смогла показать свой лучший теннис и выйти в полуфинал. Я была сосредоточена на каждом розыгрыше. Я отлично себя чувствовала на корте. Я чувствовала свою игру, чувствовала мощь в ногах. Я знала, как нужно играть с Контавейт.
В межсезонье я работала больше, чем обычно. Впервые я провела подготовку не дома, чтобы концентрироваться на том, что нужно делать. У меня не было выходных. Я здорово начала сезон. Чувствую, что стала сильнее, чем раньше", — приводит слова Халеп Reuters.
Симона также рассказала о ближайших планах.
«Буду расслабляться, пойду по магазинам, потому что это мотивирует меня. Завтра я подумаю о полуфинале, но сегодня больше никакого тенниса», — сказала румынка.
За выход в финал Халеп поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.
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