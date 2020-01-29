Зверев после выхода в полуфинал AO прокомментировал обещание отдать все призовые
Немецкий теннисист Александр Зверев, после выхода во второй круг Australian Open пообещавший в случае завоевания титула отдать все призовые на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии, признался, что не отказывается от своих слов. Сегодня, 29 января, уроженец Гамбурга пробился в полуфинал, обыграв швейцарца Стэна Вавринку со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.
«Я обещал жителям Австралии. Я сдержу обещание, если это случится. 4 млн австралийских долларов — это было бы здорово. Но есть люди, которые нуждаются в этих деньгах, чтобы заново строить жизнь. Гораздо важнее, чтобы именно они получили деньги», — приводит слова Зверева AFP.
За выход в финал Александр поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).
Зверев победил Вавринку на Australian Open и впервые вышел в полуфинал ТБШ
Зверев пожертвует все призовые на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open
Читайте также
- 29 января 2020
-
11:57
-
11:35
-
11:17
-
11:11
-
10:58
-
10:51
-
09:50
-
09:43
-
09:29
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:29
-
08:26
-
06:16
-
04:12
-
00:49
-
00:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:40
-
22:19
-
20:57
-
20:50
-
20:20
-
20:10
-
19:33
-
18:48
-
18:38
-
17:40
-
17:32
-
16:48
-
16:36
-
16:36
Партнерский контент