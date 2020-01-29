Зверев после выхода в полуфинал AO прокомментировал обещание отдать все призовые

Немецкий теннисист Александр Зверев, после выхода во второй круг Australian Open пообещавший в случае завоевания титула отдать все призовые на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии, признался, что не отказывается от своих слов. Сегодня, 29 января, уроженец Гамбурга пробился в полуфинал, обыграв швейцарца Стэна Вавринку со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

«Я обещал жителям Австралии. Я сдержу обещание, если это случится. 4 млн австралийских долларов — это было бы здорово. Но есть люди, которые нуждаются в этих деньгах, чтобы заново строить жизнь. Гораздо важнее, чтобы именно они получили деньги», — приводит слова Зверева AFP.

За выход в финал Александр поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).

Зверев победил Вавринку на Australian Open и впервые вышел в полуфинал ТБШ