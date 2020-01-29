Тарпищев оценил игру Павлюченковой в матче с Мугурусой на Australian Open 2020

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Анастасии Павлюченковой с Australian Open 2020. Ранее российская теннисистка в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6.

«Не могу сказать, что игра была безнадёжной, тем более когда счёт был 4:3 в первом сете в пользу Павлюченковой, были брейк-пойнты, и это был ключевой гейм. К чести Мугурусы надо сказать, что она обострила игру и с середины сета играла более активно и удачно, она сделала ряд хороших выходов к сетке.

Не могу сказать, что результат закономерен, всё могло быть, но Мугуруса за счёт большей активности выиграла этот матч. Нельзя сказать, что Павлюченкова плохо отыграла, она сыграла нормально абсолютно.

Нельзя сказать, что для наших теннисистов это выдающийся турнир, но и не плохой тоже. Больше всего я расстроился из-за результата Медведева, потому что он сейчас один из ведущих теннисистов мира. Считаю, Медведев у Вавринки должен был выигрывать. Он по игре был сильнее, но в тактическом плане немножко поддался собственным эмоциям и не сыграл достаточно разумно», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

Павлюченкова: всё испортила подача. Я просто зациклилась на двойных ошибках