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Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой Australian Open

Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин обыграла в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии местную спортсменку Эшли Барти со счётом 7:6, 7:5. Встреча прошла в Мельбурне, на стадионе «Род Лэйвер Арена».

Уроженка Москвы сделала два эйса и выиграла 81 очко. До этого максимальным достижением 21-летней Кенин на турнирах «Большого шлема» был выход в четвёртый раунд «Ролан Гаррос». В финале Кенин сыграет с победительницей противостояние Гарбинье Мугурусы и Симоны Халеп.

Australian Open (ж). 1/2 финала
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5  
7 8 		7  
         
Софья Кенин
15
США
Софья Кенин
С. Кенин
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