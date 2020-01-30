Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин обыграла в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии местную спортсменку Эшли Барти со счётом 7:6, 7:5. Встреча прошла в Мельбурне, на стадионе «Род Лэйвер Арена».
Уроженка Москвы сделала два эйса и выиграла 81 очко. До этого максимальным достижением 21-летней Кенин на турнирах «Большого шлема» был выход в четвёртый раунд «Ролан Гаррос». В финале Кенин сыграет с победительницей противостояние Гарбинье Мугурусы и Симоны Халеп.
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