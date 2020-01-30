Кенин прокомментировала первый в карьере выход в финал турнира «Большого шлема»

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

«Я верила, что могу победить, несмотря на то что в обеих партиях у соперницы были сетболы. Я в буквальном смысле чувствовала это. Говорила себе, верила в себя. Я знала, что даже если проиграю сет, то всё равно выйду и буду продолжать верить.

Я не сдавалась. Знала, что матч будет непростым. Некоторые вещи складываются не так, как тебе хотелось бы, в некоторых моментах она выполняла прекрасные удары. Но я не позволила этому остановить меня. Я боролась. Отдала все силы на корте, и это принесло результат.



Я так много раз представляла, что буду в финале, как буду испытывать все эти эмоции. Конечно, эмоций очень много. Чувствую, что наконец-то пришёл результат», — цитирует Кенин Reuters.

В финале Софья сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.