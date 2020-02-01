Мугуруса — Кенин: ты провела не только очень хороший финал, но и отличный турнир

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от финала Australian Open 2020. В решающем противостоянии она уступила американке Софье Кенин со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

«Я постараюсь не давать волю лишним эмоциям. Софья, поздравляю, ты провела не только очень хороший финал, но и отличный турнир. Я хочу извиниться перед моей командой. Без вашей помощи я бы ни за что не добралась до этого финала. Спасибо за вашу помощь. Благодарю всех моих друзей из Сантьяго. Вы все присутствовали на моих матчах, болели за меня, и я очень благодарна за поддержку. Этот корт придавал мне энергии, мне очень нравится играть здесь. Спасибо всем болельщикам!» — заявила Мугуруса на корте после матча.