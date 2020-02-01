Свитолина поздравила Кенин и её отца с победой на Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала успех американки Софьи Кенин на Открытом чемпионате Австралии — 2020. В решающем матче турнира 21-летняя Кенин обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
«Огромные поздравления Софье и её папе с этим невероятным достижением», — написала Свитолина в своём «твиттере».
Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистки её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера будущей чемпионки. Сегодняшний успех позволит Софье уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.
С видеообзором финального матча Открытого чемпионата Австралии — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Радость триумфа Кенин, ракетка с флагом Америки и поцелуй кубка. Яркие фото финала AU Open
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