«В этом что-то есть». Отец Кенин прокомментировал успехи теннисистов с русскими корнями

Александр Кенин, тренер и отец победительницы Открытого чемпионата Австралии — 2020 Софьи Кенин дал ответ на вопрос о том, есть ли особая причина успехов игроков русского происхождения в профессиональном теннисе.



«Думаю, что-то в этом есть. Это корни. Русские корни помогают быть крепким и жёсткими. Всё, что снаружи — это мишура, но кое-что важное есть внутри», — цитирует Александра WTA Insider.



Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.



Стоит отметить, что Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистки её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи. Сегодняшний успех позволит Софье уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.



Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».

Радость триумфа Кенин, ракетка с флагом Америки и поцелуй кубка. Яркие фото финала AU Open