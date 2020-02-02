Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком. Вместе с трофеем, в роскошном платье она позировала перед камерами на фоне видов Мельбурна.



«Моя мечта сбылась! Было невероятным добраться до этого места и держать в руках чемпионский трофей. Спасибо всем, что были рядом каждый матч. Ваша поддержка — это всё для меня. А ещё приятно почувствовать себя особенной в этом великолепном платье Джейсона Греча!» — написала Кенин на своей странице в «Твиттере».

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.



Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве она вместе с родителями переехала в США, где и начала профессиональную карьеру. Сегодняшний успех позволит Софье уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.



Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».

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