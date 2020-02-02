Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open

Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком. Вместе с трофеем, в роскошном платье она позировала перед камерами на фоне видов Мельбурна.

«Моя мечта сбылась! Было невероятным добраться до этого места и держать в руках чемпионский трофей. Спасибо всем, что были рядом каждый матч. Ваша поддержка — это всё для меня. А ещё приятно почувствовать себя особенной в этом великолепном платье Джейсона Греча!» — написала Кенин на своей странице в «Твиттере».

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве она вместе с родителями переехала в США, где и начала профессиональную карьеру. Сегодняшний успех позволит Софье уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.

Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».

Победительница Australian Open Кенин начала пресс-конференцию с тоста на русском
Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»!
Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open 2020. Её нянчила Анна Курникова, она восхищается Марией Шараповой и дружит с Динарой Сафиной.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020