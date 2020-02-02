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Сафин вручит трофей победителю мужского финала Australian Open 2020 года

Сафин вручит трофей победителю мужского финала Australian Open 2020 года
Теннис / Australian Open 2020 0

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин вручит кубок победителю финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере». В решающем матче в Мельбурне 2 февраля играют действующий победитель турнира серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, и австриец Доминик Тим (5).

По личным встречам впереди Джокович — 6-4. Последний раз теннисисты встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2019, и Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Сафин является победителем Открытого чемпионата Австралии 2005 года.

Напомним, в полуфиналах Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3, а Тим — представителя Германии Александра Зверева (7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

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