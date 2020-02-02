Джокович обновил рекорд в Австралии и получил кубок из рук Сафина

Любимый «Шлем» Джоковича

Мужская сетка Australian Open



Для Новака Джоковича Открытый чемпионат Австралии является любимым турниром. Серб давно установил здесь рекорд Открытой эры (которая началась с 1968 года), пятым титулом в 2015 году превзойдя достижение Андре Агасси, который становился в Мельбурне чемпионом 4 раза. Через несколько лет, в 2018-м, с Новаком (уже шестикратным чемпионом) сравнялся Роджер Федерер, но в прошлом году Джокович опять вышел вперёд, победив в седьмой раз – и одновременно установил рекорд всех времён, оторвавшись от Роя Эмерсона, завоевавшего здесь 6 титулов в 60-е годы. Кроме того, это единственный мэйджор, на котором Новак не проиграл ни одного финала.

Помимо восьмого титула на Australian Open и 17-го на турнирах «Большого шлема», Джокович бился за возвращение на первую строчку, которую сейчас занимает 19-кратный чемпион «Шлемов» Рафаэль Надаль. По общему количеству недель на вершине (275) Новак занимает третье место, уступая только Питу Сампрасу (286) и Роджеру Федереру (310). Соответственно до рекорда ему осталось 36 недель, так что шанс обогнать Роджера у Новака есть уже в этом году.

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Шанс подняться на первую строчку именно после Мельбурна Джоковичу помог получить его соперник по финалу, Доминик Тим. Австриец нанёс Надалю поражение в четвертьфинале, тем самым сделав позицию испанца на вершине уязвимой. Если бы Рафаэль дошёл до полуфинала, то у Новака не было бы шансов опередить его по итогам этого турнира. А в пятницу Тим в четырёх сетах победил Александра Зверева и впервые вышел в финал «Шлема» на харде – до того у него был только опыт участия в финалах «Ролан Гаррос», где он дважды уступал Надалю.

Спад Новака и один шаг, отделявший Доминика от трофея

Тим неудачно начал финал, допуская много ошибок в первых геймах и позволив Джоковичу уйти в отрыв. В середине партии Доминику удалось резко прибавить, он сравнял счёт, но в последний момент австриец всё-таки дрогнул, отдав сет на двойной ошибке. А вот в начале второго сета дарить важные очки сопернику стал уже Новак. Первая двойная серба в матче привела к брейк-пойнту, а вторая, допущенная через пару минут, – к брейку. Ошибок с игры у Джоковича тоже стало больше; несмотря на это, ему удалось сделать обратный брейк и сравнять счёт – 4:4. Но в следующем гейме вновь случилась двойная ошибка, после чего Новак два раза подряд получил предупреждение за затяжку с выполнением подачи. Второе предупреждение автоматически привело к потере первой подачи, и серб проиграл гейм. Проходя мимо судьи на вышке, Дамьена Дюмюсуа, Джокович похлопал его по кроссовку и сказал: «Сегодня ты сделал себя знаменитым. Молодец, парень». В следующем гейме Доминик уверенно подал на сет.

Надаль повержен. Тим впервые обыграл испанца на харде и дал Джоковичу шанс стать первым Доминик 5-й год подряд побеждает Рафаэля, но все предыдущие успехи были на песке. После неудачи в Австралии Надаль может потерять лидерство.

Начало третьей партии Новак провалил, а Доминик, напротив, заиграл здорово. Австриец быстро повёл с двумя брейками – 4:0. Только после этого Джокович включился в игру, но шансов спасти сет Тим ему не дал. Австриец явно поверил в себя, у него проходили отличные удары, и вскоре он оказался в одной партии от своего первого титула на «Шлеме».

Джокович перевернул ход игры и вновь победил в Мельбурне

В перерыве серб взял медицинский тайм-аут. Его увели в раздевалку, так что осталось неизвестным, что именно беспокоило Новака, но судя по его передвижению по корту, у него были какие-то проблемы с ногами – или, возможно, с пахом, как у Роджера Федерера чуть ранее на этом турнире. Как бы то ни было, медицинская помощь сербу помогла. Моментального преображения не произошло, но постепенно он разыгрался. Удары стали плотнее и глубже, бег – быстрее, подход к мячу – чётче. В конце концов Джокович дождался спада соперника и сделал брейк в восьмом гейме, после чего взял подачу на сет под ноль.

В решающей партии Тим явно уступал. Наверняка сказалась усталость после двух напряжённых матчей подряд – больше четырёх часов на корте с Надалем, затем 3,5 часа со Зверевым. Джокович дошёл до финала, затратив намного меньше сил, и к тому же провёл свой полуфинал в четверг, а Доминик – в пятницу. Серб почти сразу повёл с брейком и тут же преодолел единственный тяжёлый момент сета на своей подаче, взяв её с двух брейк-пойнтов. Больше шансов отыграться у Тима не было, и после четырёх часов борьбы Новак праздновал победу.

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Кубок от Сафина

Приз чемпиону (финалисту, впрочем, тоже) вручал Марат Сафин, 15 лет назад завоевавший здесь титул. Больше всего тогда запомнился не финал с Ллейтоном Хьюиттом, а полуфинал с Роджером Федерером, выигранный с матчбола со счётом 9:7 в решающей партии. А в первом раунде того турнира Сафин встретился с прошедшим квалификацию 17-летним Джоковичем, который впервые вышел в основную сетку мэйджора. Матч закончился со счётом 6:0, 6:2, 6:1, но, несмотря на столь лёгкую победу, Марат после игры сказал, что видит в Новаке большой потенциал. Возможно, это был просто дежурный комплимент, а возможно, Сафин действительно разглядел что-то уже тогда. Кстати, для Джоковича Сафин был кумиром детства. Может быть, именно пиетет перед Маратом привёл к тому, что Новак проиграл ему в трёх сетах и три года спустя, во втором круге Уимблдона, уже будучи чемпионом Australian Open. Больше в официальных матчах они не встречались.

Все титулы Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема» (17):



— 8 (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019, 2020);

«Ролан Гаррос» — 1 (2016);

Уимблдон — 5 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019);

US Open — 3 (2011, 2015, 2018). Australian Open — 8 (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019, 2020);«Ролан Гаррос» — 1 (2016);Уимблдон — 5 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019);US Open — 3 (2011, 2015, 2018).

Джокович потренировался с Сафиным накануне финала Australian Open

«Новак, ты и два других парня вывели теннис на невероятный уровень»

«Хочу начать с поздравления Новака с этим удивительным достижением. Поздравляю и его команду, которая делает отличную работу. Новак, ты и два других парня вывели теннис на невероятный уровень, и я счастлив, что могу соревноваться с вами. Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить.



Лесные пожары, безусловно, важнее, чем теннис. То, через что прошла эта красивая страна, — настоящая драма. Надеюсь, что всё восстановится в ближайшее время и подобный кошмар с лесами, животными и людьми больше никогда не повторится.



Я чувствовал невероятную поддержку на протяжении всех двух недель. Это один из лучших турниров в мире, и я буду очень рад вернуться сюда в следующем году», — сказал Тим в своей речи.

«Добрый вечер всем. Поздравляю Доминика с невероятным турниром. Сегодня был очень сложный матч, в котором тебе немного не повезло, хотя ты был близок к победе. У тебя впереди ещё много лет карьеры, и уверен, что ты завоюешь не один титул на «Шлемах». Хочу выразить уважение твоей команде, которая здорово работает с тобой и всегда очень хорошо относится ко мне. Спасибо всей моей команде. Мой брат тоже здесь — спасибо тебе за то, что прилетел со мной в Австралию, чтобы провести время вместе.



В начале этого года, как уже упоминал Доминик, произошло несколько ужасных вещей. Пожары в Австралии, конфликты в различных странах, смерть людей. Погиб и один из близких мне людей, во многом бывший моим наставником, — Коби Брайант, разбившийся вместе со своей дочкой. Я бы сказал, что все эти трагические события напоминают нам, что мы должны быть вместе, должны быть едины.



Это мой любимый корт, мой любимый стадион в мире. Я очень рад, что вновь держу этот приз в руках, стою здесь с ним», — такими словами завершил свою речь Джокович.

Джокович в погоне за рекордами Федерера

Таким образом, с 3 февраля Новак вновь будет первой ракеткой мира. Преимущество относительно Надаля невелико, всего 325 очков, так что дальнейшие смены лидера по ходу сезона вполне возможны. В любом случае Джокович как никогда близок к рекордам Федерера и по неделям на первой строчке, и по общему количеству выигранных «Шлемов». Серб отстаёт от швейцарца всего на три мэйджора. В нынешнем сезоне отыграть эту разницу едва ли возможно, а вот в следующем (если только Роджер не победит на Уимблдоне-2020) шанс есть. Конечно, многое зависит и от физического состояния Новака, и от того, насколько быстро будут прогрессировать молодые теннисисты плюс тот же Тим. В любом случае лучший шанс стать рекордсменом у Джоковича будет в ближайшие пару лет; чем дальше, тем больше вероятность, что возраст и молодёжь возьмут своё.