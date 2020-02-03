Троицки — о Джоковиче: у других были тренеры, федерации, у нас не было ничего

Сербский теннисист Виктор Троицки после победы соотечественника Новака Джоковича на Australian Open 2020 рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись в начале жизненного пути. На прошедшем ATP Cup Троицки и Джокович одержали победу в парном разряде, обыграв в финале испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Фелисьяно Лопеса.

«Новак сделал многое для Сербии. Он самый известный человек в нашей стране. Его признают, дети хотят быть похожими на него. У нас не было ничего. Нам никто не помогал, кроме наших родителей, они делали всё возможное. Нам приходилось уезжать из Сербии, даже чтобы тренироваться. В других странах у детей было всё: тренеры, федерации, поддержка; у нас не было ничего. Нам приходилось делать всё самостоятельно. Многие с этим не справились», – цитирует Троицки Tennis World USA.

Для Джоковича победа на AO-2020 стала 17-й на турнирах «Большого шлема». В обновлённом рейтинге ATP серб поднялся на первую строчку.