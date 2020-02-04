Кенин: обойти Серену в рейтинге WTA – это особое чувство

Победительница Australian Open 2020 американка Софья Кенин поделилась эмоциями после попадания на седьмую строчку в рейтинге WTA, в котором 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс расположилась на девятой позиции.
«Всё до сих пор как в тумане. Я не могу поверить в то, что случилось. Я чувствую, что продвигаю американский теннис, это большая честь. Я наблюдала за Сереной, следила за тем, как она выигрывает «Большие шлемы». Обойти её в рейтинге – это особое чувство, я в восторге и не могу дождаться нашего выступления на Кубке Федерации. Я уверена, Серена обнимет меня как можно крепче и скажет: «Я всегда верила в тебя, детка, а сейчас давай выиграем Кубок Федерации», – цитирует Кенин Tennis World USA.
Кубок Федерации пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
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