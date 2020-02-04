Сафина ответила на обвинения в непатриотизме

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина рассказала, почему после окончания карьеры не продолжила работу в Федерации тенниса России, а также ответила на обвинения в непатриотизме.



«Было ли грустно, когда я закончила карьеру? Да, потому что к обстоятельствам, как у меня, ты оказываешься не готова. Обычно думаешь: «Ну вот ещё сезон сыграю, и тогда закончу». А тут закрываешь дверь от врача – и всё. А что дальше делать? Ты привыкла, что у тебя год расписан не то что по неделям, – по дням, а тут ты такая: а что делать-то? У меня был ступор, я не могла понять, куда себя деть. Тем более, в России то, что ты добилась в теннисе успехов, вообще не значит, что тебе что-то предложат в теннисе после. Никому тут ***** ты не нужен.



Я приходила сама: «Здравствуйте, я очень хочу работать в федерации и помогать юниорам. Я готова летать по турнирам – давайте обсудим?». А они что? «Я сейчас вернусь из поездки и позвоню тебе»! Пока никто не вернулся.



Мне ещё часто пишут, что я не патриотка, раз не организую собственную школу. Но это не потому, что я не патриотка, – я только рада работать в России, – но у нас нет для этого условий: чтобы тренировать, мне нужно самой арендовать корт, а это, во-первых, стоит денег, во-вторых, у нас зима 8 месяцев, в-третьих, банально всё расписано. Поэтому и нужен ресурс федерации, ее поддержка в воспитании нового поколения, – потому что, когда я говорю родителям, сколько будет стоить индивидуальная работа, – они отвечают: дорого. Ну конечно, дорого – а что делать, если у нас сколько лет не могут построить теннисный центр? И таких, как я, бывших игроков, которые готовы работать и помогать юниорам, много. Но негде», — цитирует Сафину Sports.ru.