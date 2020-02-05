Джоковича не стали штрафовать за контакт с судьёй во время финала Australian Open

Организаторы Australian Open подтвердили, что по итогам мужского финала турнира между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом не было выписано никаких штрафов, сообщил в «Твиттере» журналист Симон Кэмберс. Уроженец Белграда завоевал в Мельбурне восьмой титул победителя АО в карьере.

Ранее Джокович рисковал получить серьёзный штраф в размере $ 20 тыс. за нарушение правил поведения. В концовке второй партии судья на вышке Дамиан Дюмузуа дважды вынес предупреждение теннисисту за затяжку времени при выполнении подачи. Новак завершил гейм двойной ошибкой, после чего во время перехода саркастически «похвалил» судью, похлопав по кроссовке.

Исходя из правил, установленных АТР, любой физический контакт с судьями наказывается вычетом денежных средств из призовых игрока. Но организаторы Australian Open в итоге проигнорировали действия серба.

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