Журналист ESPN объяснил, почему Джоковича нельзя считать лучшим игроком всех времён

Американский спортивный журналист и ведущий программы на ESPN Тони Корнхайзер признался, что восьмой титул серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии не заставит его считать уроженца Белграда лучшим игроком всех времён.

«Нет, это не вынудит меня изменить точку зрения. У него 17 титулов на мэйджорах. У Федерера — 20, у Надаля — 19. Для теннисистов главными турнирами являются Уимблдон и US Open. „Ролан Гаррос“ — на третьем месте, Australian Open — на четвёртом. У Джоковича 8 титулов в Австралии и 8 в сумме на Уимблдоне и на US Open. У Федерера — 13 в сумме на US Open и Уимблдоне. Так что это не обсуждается.

Джокович ставит рекорды, обыгрывая стариков Надаля и Федерера, потому что сильных молодых игроков нет. Его победы не меняют мою позицию", — приводит слова журналиста FOX Sports Australia.

В финале Australian Open 2020 Джокович в пяти сетах победил австрийца Доминика Тима.

