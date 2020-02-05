Бывший тренер Тима: Доминик будет первой ракеткой мира

Гюнтер Бресник, бывший тренер четвёртой ракетки мира австрийца Доминика Тима, выразил уверенность в том, что его экс-подопечный сможет возглавить рейтинг ATP.

«В ближайшее время он будет номером 3, а в будущем станет первой ракеткой мира. Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер ещё несколько лет назад называли его будущей первой ракеткой мира.

Доминик обыгрывал «Большую тройку», когда они были на пике. Также не надо забывать о победах над Марреем и Вавринкой. Стоит отдать должное парню. У него есть всё, что нужно для лидерства в рейтинге. Он это докажет", — приводит слова Бресника Ubitennis.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Доминик в финальном матче уступил действующему чемпиону сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.

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